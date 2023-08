Sversati in porto 700mila metri cubi di detriti, Giampedrone: “Rispettate le norme regionali”

Genova. Sbarca in consiglio regionale il caso dei 700mila metri cubi di materiale dragato dal porto passeggeri di Genova e sversato nel canale di calma dell’aeroporto. La notizia, anticipata nei giorni scorsida un articolo del Fatto Quotidiano in base alla documentazione dell’Autorità portuale, è stata al centro di due interrogazioni presentate oggi in aula da Selena Candia (Lista Sansa) e Paolo Ugolini (M5s).

Secondo l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, la fattispecie sarebbe esclusa dall’ambito applicativo del decreto ministeriale 173 (che esclude lo spostamento di detriti in aree contigue per volumi superiori ai 25mila metri cubi) e le operazioni sono state effettuate nel pieno rispetto del regolamento regionale 3 del 2017. L’assessore ha precisato che è stata compiuta la prevista attività istruttoria e che attualmente la normativa non prevede forme di partecipazione”.

