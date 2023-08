Ultimo test prima della Coppa Italia: domenica lo Spezia in campo con il Mallorca

Dopo il Sassuolo, il Bochum e la sfida di domani contro i tedeschi del Wolfsburg, lo Spezia avrà un ultimo test prima del primo impegno ufficiale, fissato per il 14 agosto in Coppa Italia contro il Venezia. Le Aquile disputeranno domenica l’ultima amichevole del pre campionato, alle 18.30 contro il Mallorca, squadra che milita in Liga. Quello contro gli spagnoli sarà il quarto ed ultimo match della pre-season, che fin qui ha visto due vittorie su due uscite per i ragazzi di Alvini, che hanno battuto a Vipiteno il Sassuolo e a Bressanone i tedeschi del Bochum.

L’articolo Al Graal Cult Fest 2023 due giorni con il regista spezzino Daniele Ceccarini proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com