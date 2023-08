Doppio impegno astronomico per l’Associazione Astrofili Spezzini nella provincia spezzina. Venerdì 4 agosto si parlerà dell’Astronomia ai tempi di Dante ad Arcola, presso la Biblioteca Comunale Rina Pellegri a partire dalle 21 con la conferenza di Sirio Negri. A seguire gli astrofili metteranno a disposizione i loro strumenti per osservare gli oggetti celesti e andare alla ricerca di qualche stella cadente, visto l’inizio dello sciame delle Perseidi. La serata ha il patrocinio del Comune di Arcola, l’ingresso è libero e non occorre prenotazione. Il giorno successivo, sabato 5 troveremo gli astrofili a San Terenzo presso il locale la Marinella bistrot per la serata “Luna”, una notte sotto le stelle, dove si vivrà una fantastica esperienza fatta di musica, immagini e osservazioni con i telescopi. In questo caso è necessaria la prenotazione con i biglietti gratuiti su Event Brite qui.

L’articolo Agosto mese delle stelle, inizia lo sciame delle Perseidi. Osservazioni con gli Astrofili Spezzini ad Arcola e Marinella proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com