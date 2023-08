Bogliasco, la strada di Marta Carpaneto e Maddalena Paganello sarà ancora biancazzurra

Bogliasco. Tanta, tantissima, strada fatta assieme fin da bambine. Altrettanta da percorrere nell’immediato futuro. Sempre una a fianco all’altra.

È destinata a proseguire ancora la lunga storia sportiva che da un decennio ormai accomuna il Netafim Bogliasco 1951, Marta Carpaneto e Maddalena Paganello. Le due giovani tigri, pluriscudettate con le varie Under biancazzurre e in grado di compiere un lungo percorso che le ha viste assieme fin dai tempi dell’Acquagol e che da diverse stagioni le vede protagoniste in Serie A1, hanno firmato nelle scorse ore i rispettivi rinnovi contrattuali.

