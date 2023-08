Caos Rdc ad Albenga, Distilo: “Il nostro progetto della Società Pubblica era importante”

Albenga. “Oggi più che mai siamo certi che il progetto della trasformazione della Fondazione Oddi in Società pubblica sarebbe stato, e lo è ancora, l’ancora di salvezza per Albenga e i cittadini in difficoltà”. Lo ha affermato il consigliere di minoranza di Albenga Diego Distilo in seguito al caos relativo al Reddito di Cittadinanza.

“Non vogliamo entrare nel merito della vicenda ‘reddito si o reddito no’, – ha proseguito, – ma vogliamo semplicemente ribadire che con la proposta che avevamo fatto Albenga oggi avrebbe personale, anche in difficoltà economica che poteva occuparsi delle manutenzioni quotidiane utilizzando l’ufficio collocamento e soprattutto le persone che percepivano il reddito di cittadinanza”.

