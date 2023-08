Cestistica spezzina, Martina Guzzoni confermata

La Cestistica conferma Martina Guzzoni in maglia bianconera e al centro del progetto societario. La giovane spezzina, classe 2006, dopo due significative stagioni con ampio minutaggio sui campi di serie A2, rimarrà ancora a disposizione di coach Marco Corsolini nel roster della Cestistica. Nello scorso campionato Martina ha giocato 18,5 minuti di media in 26 partite con 4,3 punti, 3 rimbalzi e 1,4 palle recuperate per gara.

L’articolo Agosto mese delle stelle, inizia lo sciame delle Perseidi. Osservazioni con gli Astrofili Spezzini ad Arcola e Marinella proviene da Citta della Spezia.

