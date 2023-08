E’ entrato in vigore il nuovo organigramma del Comune: la Pianificazione territoriale passa da Niggi a Rinaldi

Dal 1° agosto è entrato in vigore il nuovo organigramma del Comune della Spezia, con alcune piccole ma significative variazioni di competenza per alcuni dirigenti.

Il sindaco Pierluigi Peracchini non ha ritenuto di modificare alcunché per quel che riguarda le aree speciali della macchina municipale, quelle che afferiscono alla segreteria generale, all’avvocatura civica, alla Polizia locale e al gabinetto del sindaco.

Il segretario generale Sergio Sortino mantiene dunque le deleghe ad Anticorruzione, Controlli generali e Organizzazione oltre al coordinamento di Risorse finanziarie e patrimoniali, Processi

di esternalizzazione, Programmazione e Controlli gestionali, Appalti e partecipate. Vice segretario generale rimane il dirigente Mario Piazzini, con competenze su Personale, Archivio e Protocollo, Sistema trasparenza e accesso, Privacy, Gemellaggi, Cooperazione, Segreteria generale, Servizio notifiche, Comunicazione, Staff del sindaco e Gestione amministrativa del Gabinetto

del sindaco.

Restano al loro posto anche il responsabile dell’Avvocatura civica, Stefano Carrabba, e il comandante della Polizia locale, Francesco Bertoneri.

