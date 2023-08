Genoa, la Primavera cambia casa: il Grifone disputerà le gare interne al “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure

Genova/Vado Ligure. Ora è ufficiale: il Genoa Primavera disputerà le proprie gare interne presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure. A confermare quanto trapelato nelle scorse settimane è stato lo stesso Franco Tarabotto, presidente del Vado il quale si è detto orgoglioso per la definizione dell’accordo con il Grifone.

“Da genoano, non posso essere altro che orgoglioso – ha dichiarato il numero uno del sodalizio savonese a IVG -. Questa opportunità per noi è l’ennesima testimonianza di una crescita costante sia sul campo che a livello societario. I vadesi potranno assistere ad un campionato in cui sono impegnate squadre importanti del calibro di Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta ecc…, decisamente una bella occasione”.

