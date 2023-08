Krollis segna ancora: “Sono nella miglior forma della carriera, ma questi gol non contano”

Dopo il Sassuolo ecco anche il Wolfsburg, Raimonds Krollis segna ancora e si prepara ad una stagione da protagonista, dopo i primi sei mesi di adattamento in Italia: “Mi sento bene, fisicamente penso di essere nella miglior forma della mia carriera”, racconta nel post gara. “Ho segnato due gol, va bene, ma la cosa più importante è la stagione. Queste due reti non contano“.

Punta, esterno offensivo, l’attaccante lettone sta trovando sempre più spazio, anche in posizioni nuove: “Se il mister mi mette esterno offensivo ci gioco, ma non è la mia posizione. Mi sto ancora adattando”, spiega, prima di lodare il nuovo gioco dello Spezia: “Se giochi un calcio dominante hai la palla da dietro velocemente e puoi attaccare di più, senza dover correre troppo in difesa. Il calcio offensivo è buono se funziona“.

