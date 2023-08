La colazione del cinghiale, l’aspirapolvere e altre storie di rifiuti. Le segnalazioni dei cittadini

Due segnalazioni da due zone diverse della città che hanno i medesimi protagonisti… o quasi. I documenti fotografici arrivano da due cittadini uno residente nella zona di Melara, l’altro scrive da Rebocco e documenta dll’area di Via Vappa e Via Zara. Il primo, con fare ironico invia lo scatto di un cinghiale che pasteggia con i rifiuti commentandolo cosi: “Porta a Porta Melara. Ore 5.30 smaltimento ecologico”. L’altro cittadino fornisce gli esiti del passaggio di vari animali, il cui comportamento però è anche la conseguenza di un’altra cattiva condotta: l’abbandono indiscriminato di rifiuti, perché per quanto alcune creature del regno animale possano essere intelligenti non hanno, per natura, articolazioni e movimenti tali che possano permettere loro di posizionare un paletto in plastica su una sedia da ufficio, oppure utilizzare un aspirapolvere bello grosso. Se così fosse potrebbe rivelarsi il punto più alto dell’evoluzione della storia del pianeta se non dell’universo e necessiterebbe un altro tipo di approfondimento.

