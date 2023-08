Mohamed attirato in una trappola e ucciso: le armi comprate poco prima dell’omicidio

Genova. Un coltello da cucina e una mannaia. Potrebbero essere queste le armi utilizzare per uccidere Mohamed Mahmoud Sayed Abdalla, il diciottenne egiziano il cui cadavere privo di testa e mani è stato trovato al largo di Santa Margherita lo scorso 23 luglio.

Lo dicono le ferite trovate sul suo corpo – tre colpi, uno al cuore, uno allo stomaco e uno al fegato – e le mutilazioni, e sembrano dimostrarlo le immagini delle videocamere di sorveglianza cittadine installate nei dintorni di via Sestri, dove ha sede un negozio gestito da cittadini cinesi che vende anche articoli per la casa. È proprio nei pressi del negozio, infatti, che sono stati immortalati, intorno alle 14 del pomeriggio del 23 luglio, Mohamed Ali Abdelghani Ali, “Tito”, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, “Bob”, fermati con l’accusa di omicidio aggravato in concorso e soppressione di cadavere.

» leggi tutto su www.genova24.it