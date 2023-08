Otto nuove telecamere sorvegliano Piazza Cavour. Ora sono 205 in tutta la città

Nell’ambito del progetto di riqualificazione di piazza Cavour, sono state installate 8 nuove telecamere, che si sono andate ad integrare al sistema di videosorveglianza cittadino, consentendo di garantire la sicurezza ed il decoro nella totalità della piazza. Le videocamere sono già operative e forniscono 22 nuove inquadrature in grado di visualizzare, non solo la piazza del mercato, ma anche le vie immediatamente limitrofe, fornendo immagini nitide e definite. I filmati, come tutto il circuito di videosorveglianza comunale, sono a costante disposizione, oltre che della Polizia Locale, anche della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che potranno così utilizzarli per assicurare alla giustizia i responsabili di reati quali scippi o borseggi.

“Le nuove telecamere installate in Piazza Cavour sono dotate di tecnologia di ultima generazione, permettendo di catturare più inquadrature con un unico dispositivo e garantendo un ambiente ancora più sicuro per le attività quotidiane – ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Questo atto concreto dimostra ancora una volta che la sicurezza è una priorità per l’amministrazione. Continuiamo a investire in nuovi dispositivi e manteniamo le promesse fatte in campagna elettorale”. Gli fa eco l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri sottolinea: “Prosegue l’impegno della nostra amministrazione nel rendere sempre più sicura la nostra città, anche attraverso importanti investimenti per il progressivo potenziamento della videosorveglianza e per l’evoluzione del complessivo patrimonio tecnologico finalizzato a supportare le attività di vigilanza urbana e pubblica sicurezza. L’installazione è fra le prime in Italia con questa tecnologia. Con questo intervento sono 205 le telecamere che costituiscono il sistema di videosorveglianza cittadina e il nostro obiettivo di incrementare ulteriormente questo numero”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com