Parco di Portofino, il ministro Pichetto Fratin: “Soluzione condivisa per chiudere il contenzioso”

Genova. “Ad oggi l’iter procedurale di perimetrazione definitiva del parco Portofino è in una fase avanzata di istruttoria. Questa mattina durante un incontro avuto con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti abbiamo ribadito l’apertura a trovare una soluzione condivisa tra tutti gli attori istituzionali e le associazioni al fine di riperimetrare il parco in modo definitivo, giungendo in tal modo anche all’estinzione del contenzioso amministrativo che è in essere”.

Lo ha dichiarato in Parlamento il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin rispondendo ad una interrogazione durante il question time sul parco di Portofino da parte del deputato della Lega Francesco Bruzzone.

