Porto Antico Estate Spettacolo: giovedì Max Angioni, si chiude nel weekend con il ProgFest

Genova. Sarà non solo il riuscitissimo personaggio di Kevin Scannamanna, ansioso di stare su un palcoscenico ma privo di talento, a scatenare l’ilarità del pubblico di Max Angioni giovedì 3 agosto all’Arena del Mare, in scena con “Miracolato“. Scritto insieme ad Alessio Tagliento, lo spettacolo, ogni volta diverso, nasce dalle esperienze personali del performer comasco maturate a Zelig Time, LOL, Le Iene e Italia’s Got Talent dove nel 2021 ha conquistato il secondo posto, “Miracolato” è proposto dal Teatro Verdi di Montecatini.

Giovedì 3 segna anche la data d’inizio di Sea Stories Festival, la creatura della compagnia di Igor Chierici e Luca Cicolella, nella più romantica delle location di EstateSpettacolo al Porto Antico di Genova, l’Isola delle Chiatte. Ad aprire la rassegna sarà Nostos: Storie aMare, una creazione circense liberamente ispirata a “Maladriatico”di Mazza-Sensolini, un intreccio di storie al limite della realtà, sopra e sotto il pelo dell’acqua che si sviluppa tra acrobazie, corda aerea, giocoleria, equilibrismo e palo cinese. Sea Stories Festival entrerà poi nel vivo da venerdì 4 a martedì 8 con “La vera storia del pirata Long John Silver” interpretato da Chierici e Cicolella, e si chiuderà mercoledì 9 agosto con il reading “Ventimila leghe sotto i mari”.

