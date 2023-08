“Prosopon”, al castello di San Terenzo le maschere di Amal Fazairy e gli scatti di Davide Borghini

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto al castello di San Terenzo appuntamento con la mostra “Prosopon”, organizzata dall’Associazione Culturale Arthena APS e dalla Compagnia Teatro Iniziatico, diretta da Angelo Tonelli. La mostra ospiterà le maschere in cartapesta realizzate dall’artista Amal Fazairy per gli spettacoli teatrali, tra cui “Antigone”, ultimo lavoro del Teatro Iniziatico, e le fotografie che Davide Borghini ha realizzato tra la fine del 2021 e la primavera del 2023 che ripercorrono l’ideazione e la messa in scena dello spettacolo “Manteion, dalla distopia alla eutopia attraverso la Sapienza”. Il vernissage si terrà venerdì 4 agosto alle 21.00, con interventi di Paola Polito e Angelo Tonelli e una lettura a cura della Compagnia Teatro Iniziatico. La mostra sarà poi visitabile sabato e domenica con orario 17.00-23.00.

