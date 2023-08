Recco: lutto nel mondo della pallanuoto, morto Tommaso ‘Cilan’ Pizzorno

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta la comunità recchese per la scomparsa di Tommaso “Cilan” Pizzorno, attaccante della Pro Recco negli anni dal 1962 al 1964. Lo ricordo per l’impegno e la passione sportiva. Forte il legame affettivo che lo univa alla città, dove era cresciuto come pallanuotista e dove ha sempre mantenuto le sue amicizie: Ci uniamo al dolore della famiglia” così ha dichiarato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, apprendendo della scomparsa del giocatore che insieme a Eraldo Pizzo, e gli altri campioni del mitico Settebello, aveva vinto lo scudetto nel 1962 . Nato nel 1937 “Cilan” Pizzorno aveva iniziato a giocare a pallanuoto nel Mameli, squadra di Voltri.

