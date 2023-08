Da Adriano Bena

Enzo Verrone ha festeggiato i suoi 80 anni. Imprenditore di cui si sente la mancanza in Calata porto di Santa Margherita dove gestiva con successo il ristorante Skipper. Oltre a gestire bene la sua attività, per anni era sempre pronto ad organizzare eventi ed io a suo fianco. Eventi che animavano il porto ma organizzati anche per beneficenza. Grazie Enzo per la bella serata, molti erano gli amici che tu hai definito “Amici della tua vita”.

