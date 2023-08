Si è ricostituto il comitato provinciale Cupla, associazioni di categoria in campo per i pensionati

Il 26 luglio scorso alle 15.30, presso la sede di Confesercenti La Spezia, in Via del Prione 45, si è riunito il comitato Cupla provinciale della Spezia, al quale hanno partecipato i designati dalle associazioni di categoria: Bruno Mazzilli di 50@Più (Confcommercio), Claudio Pomodoro di Cna Pensionati, Luciano Menini di Anp-Cia, Manlio Faridone di Fnpa Confartigianato, Patrizia Ceccaroni di Fipac Confesercenti. Hanno preso parte anche Roberto Ferrarini rappresentante del Cupla regionale ligure, Monica Sanguinetti di Cna La Spezia, Claudia Casté di Cia La Spezia, Nicola Carozza di Confartigianato La Spezia e Fabrizio Capellini di Confesercenti La Spezia. Ferrarini, in qualità di rappresentante regionale Cupla, ha spiegato in breve i motivi che hanno spinto le

associazioni di Cacegoria a ricostituire tale comitato. Alla riunione è stata approvata all’unanimità la rotazione dei coordinatori, designando Mazzilli come primo coordinatore in rappresentanza di Confcommercio, che sarà seguito dai rappresentanti di Confartigianato, Anp-Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Cna Pensionati, Fipac Confesercenti.

