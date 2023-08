Una Lamborghini, la voce di Bocelli e di Cutugno: presentazione da “star” per Gabbiadini a Dubai

Genova. Una Lamborghini gialla, le note di “Con te partirò”. Da Bocelli si passa poi a Toto Cutugno e alla sua “L’Italiano”. Sullo sfondo un uomo che guarda l’ingresso dello stadio Al Maktoum. Inizia così il video pubblicato sui social dell’Al Nasr per presentare il nuovo acquisto Manolo Gabbiadini.

Un video con l’intento di esaltare, forse anche in modo eccessivo, l’italianità dell’ormai ex attaccante della Sampdoria arrivato a Dubai, affiancandolo ad alcuni dei simboli del lusso e della musica nostrana più conosciuti nel mondo. E suscitando in tutti, o quasi, gli spettatori italiani un sorriso.

