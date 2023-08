Albenga, Ciangherotti (FI): “Trenta profughi in arrivo a Vadino, appena installati docce e gabinetti”

Albenga. “Segnalo l’arrivo di profughi nel territorio, a Vadino, ospitati presso la struttura ex Anfi, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia”. Lo segnala Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“L’amministrazione comunale di Riccardo Tomatis ha dato l’assenso per accogliere ‘silenziosamente’ una trentina di profughi in arrivo a breve, appena nella struttura saranno installati docce e gabinetti a sufficienza. Perché i residenti di Vadino non sono stati messi al corrente di questa novità?”, si chiede l’esponente forzista.

