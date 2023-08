Autostrade, sarà inevitabilmente un weekend da bollino nero

Fine settimana da bollino nero sulle autostrade italiane. L’esodo estivo più massiccio della stagione in Liguria interesserà tanto le località rivierasche, così come il capoluogo regionale, punto di partenza nevralgico per chi si imbarca verso le isole. Il tutto in una cornice di alleggerimento pressoché totale per quanto riguarda i cantieri, con l’incognita legata però al nodo di Genova Ovest dove sono iniziati interventi sulle barriere di sicurezza laterali che obbligano ad attuare un restringimento di carreggiata.

Il traffico è previsto in forte aumento già nella giornata di venerdì con bollino rosso al mattino e al pomeriggio, ma il picco assoluto sarà sabato mattina con la concentrazione della maggior parte delle partenze. In Liguria osservati speciali sono i tratti discendenti della A7 e della A26, la A12 verso levante e la A10 verso ponente.

