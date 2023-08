Cambiamo con Passione: “A Lerici la nuova stagione di ‘Estati da incubo’: fallimento del Comune su viabilità e sosta”

“Ancora una volta siamo doverosamente a commentare un’estate da incubo, vivida fotografia del fallimento del modello di “deregulation” instaurato da questa giunta che, a 8 anni dal suo insediamento, si è dimostrata palesemente incapace di gestire le dinamiche viarie di transito e sosta nel territorio lericino e di realizzare i pluriannunciati parcheggi, sia a San Terenzo che a Lerici”. Lo scrive in una nota il gruppo consiliare “Cambiamo con passione”.

“Alle sempre più frequenti rimostranze di ospiti e residenti – proseguono i consiglieri Arianna Bucci e Gabriele Fresco – l’amministrazione risponde trincerandosi al riparo di posizioni ideologiche che non fanno onore a chi rappresenta le istituzioni e, invece di concentrarsi sulle esigenze della comunità, preferisce rinchiudersi in una bolla di autoreferenzialità in una clima di campagna elettorale permanente. La stessa rigidità ad aprire qualsiasi discussione sulla modifica alla Ztl che abbiamo ahinoi riscontrato nell’ambito del dibattito su una mozione, quella del nostro gruppo, che era aperta a contributi e modifiche ma che partiva da un dato reale: le innumerevoli criticità dell’attuale gestione. Si era detto che gli abusi e le infrazioni alle regole della Ztl sarebbero stati monitorati attentamente dalla Polizia locale. Così non è: gli abusi sono sotto gli occhi di tutti, in numero significativo e in continuo aumento.

I parcheggi destinati ai residenti vengono regolarmente occupati da autovetture che non ne hanno diritto e finisce anzi che a essere sanzionati siano proprio i residenti allorché, sfiancati dai lunghi giri a vuoto, decidono infine di posteggiare dove trovano uno spazio purchessia. Le famose “ganasce” evocate in una delle mille mila interviste di Paoletti sono rimaste una pia intenzione del primo cittadino, ormai impegnato h24 nella sua personalissima campagna elettorale con Fratelli d’Italia. Nel quotidiano, manca il presidio delle regole, latita la vigilanza ed è del tutto insufficiente la deterrenza.

Va notato che in poco meno di 10 anni si è passati da 10/13 assunzioni di ausiliari stagionali alle attuali 3 unità. Se è vero, da un lato, che il drastico taglio è motivato da vincoli normativi sulla spesa del personale negli enti, dall’altro è sotto gli occhi di tutti che, con l’attuale organico, la nostra Polizia locale è richiesta prestare uno sforzo sempre maggiore nella gestione di un territorio complesso che, soprattutto nei mesi estivi, vede una crescita esponenziale di presenze turistiche e un numero considerevole di eventi, con gravoso e costante impegno per quel che attiene il controllo della viabilità.

Anche l’impiego di telecamere – concludono Bucci e Fresco – non ha ridotto l’onere gravante sugli agenti, impegnati non solo in attività in strada ma anche in ufficio. In tutto ciò, l’organico della Polizia Locale si è recentemente ridotto per alcuni pensionamenti che speriamo siano stati considerati con congruo anticipo, in modo da consentire un pronto e adeguato rimpiazzo. A questi punti il quadro è nel suo complesso molto complicato e le responsabilità del Sindaco in primis e della sua maggioranza in generale sono sempre più conclamate”.

