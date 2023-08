Camogli: Toti e Anelli, la difesa del litorale e il parco di Portofino

Visita del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Camogli, accompagnato dall’assessore a Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone e da Domenico Cianci, consigliere regionale per un incontro istituzionale con Giovanni Anelli, eletto nel maggio scorso, e i componenti della sua “Lista Civica per la nostra città”. Presente anche una delegazione recchese formata dagli assessori Caterina Peragallo ed Enrico Zanini, dal consigliere Nanni Capurro e da Dario Capurro ex sindaco di Recco.

Dopo la tornata elettorale Toti sta incontrando le amministrazioni comunali per conoscere quali siano i progetti per il territorio e le esigenze più importanti per far sì che la Regione possa, per quanto di sua competenza, essere utile.

