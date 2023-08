Chi è Lukas Muhl, il difensore vicino a sbarcare allo Spezia

L’infortunio di Przemysław Wiśniewski ha cambiato i piani in casa Spezia, che si è dovuto gettare sul mercato dei difensori per coprire una falla enorme apertasi per il ko del difensore polacco. Nei piani della società già lo scorso giugno c’era l’idea di rinfoltire il reparto, visti gli addii di Caldara e di Ethan Ampadu, con cui lo Spezia aveva un accordo con il Chelsea in caso di salvezza in Serie A, ma chiaramente l’infortunio di Wisniewski ha cambiato i piani societari, che ora prevedono l’ingresso di due difensori, uno più giovane e uno più esperto, che il club ha già bloccato da diversi giorni e che si prepara a sbarcare in città: Lukas Muhl.

Classe 1997, Muhl è svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Austria Vienna, club in cui ha militato nelle scorse tre stagioni, dopo essere arrivato dalla Germania e dal Norimberga. Ed è proprio nel Norimberga che Muhl muove i suoi primi passi. Nato a Zwiesel, viene acquistato dal club appena sedicenne e con il club tedesco svolge tutta la trafila del settore giovanile, fino ad arrivare alla Nazionale Under 20, con cui scende in campo per sette gare. Tra i prospetti più interessanti della generazione, Muhl si impone sin da giovanissimo con la prima squadra del Norimberga, di cui diventerà anche capitano prima del salto in Austria con la squadra di Vienna.

