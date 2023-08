Genova. Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali dalle 10.00 alle 18.00 di domani (venerdì 4 agosto) su tutta la Liguria eccetto il Levante (bacini marittimi da Portofino al confine con la Toscana).

Per oggi, giovedì 3 agosto, bassa probabilità di temporali forti sulla zona C (Levante). Come sempre, domattina, ulteriori valutazioni sulla base della situazione in atto e delle ultime uscite della modellistica previsionale.

