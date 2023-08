Giovane negoziante aggredita nei vicoli, sindacato di polizia Siap: “Il degrado non si ferma con le sole divise”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Roberto Traverso, segretario provinciale del sindacato di polizia Siap, intervenuto dopo il caso di aggressione subito da una ragazza di 22 anni, titolare di un negozio in via San Luca, e di cui Genova24 ha raccontato in questo articolo.

“L’ennesimo caso di aggressione sul territorio genovese, frutto di un dilagante degrado sociale dimostra che non è solo con le divise che si possono arginare degrado e aggressioni nel centro storico. Bisogna che il sindaco e il prefetto puntino sulla cosiddetta sicurezza urbana che non significa solo attività di polizia”, scrive Traverso

