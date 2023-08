Infortunio per una turista a Vernazza: distorsione alla caviglia, mobilitati uomini e mezzi

Intervento sopra Vernazza, nella zona della scalinata sopra il paese, per una turista ungherese di 57 anni che, durante una passeggiata, ha rimediato una distorsione della caviglia sinistra. Non riuscendo a proseguire in auto della donna sono arrivati Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco. La turista è stata medicata, sistemata su barella e portata sulla strada dove è stata caricata sull’ambulanza della pubblica assistenza locale e trasportata per accertamenti all’ospedale della Spezia.

