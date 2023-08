Lavagna: “A proposito del reddito di cittadinanza”

Da Daniele Di Martino – Movimento 5 Stelle Lavagna

Sul reddito di cittadinanza ne ho sentite tante, spesso ripetendo a pappagallo le frasi dei politici che per schieramento cercano in tutti i modi di smontare un provvedimento di sostegno che in molti paesi esiste da anni.

Il principio è semplice: lo Stato ti dà un contributo e nel frattempo fai 3 cose: ti rendi disponibile alla comunità, ti formi per aumentare le tue opportunità di lavoro, cerchi un’occupazione con l’aiuto dei centri per l’impiego.

