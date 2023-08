Nervi: l’elicottero Drago salva ragazzo e ragazza nel mare di Capolungo

Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Questo pomeriggio, due ragazzi sono stati salvati dal Reparto Volo dei Vigili del fuoco. La richiesta era arrivata per una ragazza in difficoltà, attaccata ad una boa rossa, a circa 80 metri dalla riva di Capolungo. Giunti sul posto, un sommozzatore si è tuffato raggiungendo la giovane e mettendola in salvo tramite il verricello dell’elicottero. Durante le fasi di sbarco a riva, il pilota si è accorto di un ulteriore ragazzo anch’egli bloccato su una boa ed impossibilitato a rientrare a causa del mare grosso. Il secondo sommozzatore si è così lanciato ed ha portato in salvo anche lui.

» leggi tutto su www.levantenews.it