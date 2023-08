Perde una gamba in un incidente, ora vola ad Amsterdam per nuotare 2,5 km: la storia di Bogdan Tadeusz Lawicki

Genova. Lo sport, ancora una volta, come opportunità di rinascita. Parte dalla Regione Liguria il conto alla rovescia per Bogdan Tadeusz Lawicki: domenica 3 settembre, con il supporto di My Sport e Rete Maker, il nuotatore disabile parteciperà alla Amsterdam City Swim, manifestazione natatoria organizzata nella città olandese con dedica alla ricerca per la SLA.

Bogdan, da tutti chiamato Boo, nasce in Polonia, è adottato da genitori olandesi con cui, nel 1993 ,si trasferisce in Italia acquisendo, con il tempo, cittadinanza italiana. Nel 2008 Boo è vittima di un grave incidente stradale sul lungomare di Pegli. Raggiungendo moglie e figlio a ritorno da lavoro in moto, viene travolto da un’autovettura condotta da un uomo positivo a cannabinoidi e tasso alcolemico 2 volte superiore al limite massimo consentito. A Boo viene amputata la gamba destra sopra il ginocchio.

