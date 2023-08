Pioggia e temporali in arrivo: venerdì scatta l’allerta gialla sulla Liguria

Liguria. Maltempo in arrivo sulla Liguria. In questi minuti Arpal ha diramato un’allerta gialla sulle zone A, B, D ed E della nostra regione. In particolare, l’allerta sarà in vigore dalle 10 alle 18 di domani, venerdì 4 agosto, su ponente, valli savonesi e Stura, costa genovese e savonese fino a Noli, Valli Trebbia, Aveto e Scrivia.

Dopo la fase instabile di oggi a Levante, che ha portato cumulate di 8.8 millimetri in 15 minuti a Calice al Cornoviglio – Molunghi (La Spezia) e raffiche di vento fino a 110.9 km/h a Casoni di Suvero (Comune di Zignago, La Spezia), l’instabilità si riproporrà nelle prossime ore sulla Liguria, in particolare sulle zone A (Ponente), B (Centro), D (Versanti Padani di Ponente) ed E (Versanti Padani di Levante).

