Sampdoria, arriva Gonzalo Abrego?

Genova. In un momento in cui imperano i motivi extracalcistici, per parlare della Sampdoria, come sempre fatto in passato, preferiamo concentrarci su chi è destinato a dare calci al pallone sul manto erboso di Marassi, lasciando ad altri l’arduo compito di addentrarsi sui complessi argomenti legali, senza la soluzione dei quali è peraltro vero che si sarebbe rischiato di non poterci occupare di calciomercato…

Così fortunatamente non è stato e quindi visto che a noi piace discettare di calcio giocato e di quanto va fatto durante la campagna estiva di acquisti e vendite, per mettere in condizione il mister di poterlo fare al meglio, eccoci a raccogliere notizie, per aggiornare i lettori di Genova 24.

