Sarzana, prorogato al 31 agosto il termine per le domande di agevolazioni Tari

Il Comune di Sarzana ha prorogato la scadenza del bando per le agevolazioni Tari, la tassa rifiuti, fissando il termine per la presentazione delle domande, inizialmente posto alle 12.00 del 7 agosto, alle ore 12.00 del 31 agosto prossimo. Una scelta adottata “considerato che alla data attuale non risultano pervenuti a molte famiglie i relativi avvisi di pagamento”, spiega la determina che lo scorso fine luglio ha appunto stabilito la proroga. Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo del Comune di Sarzana (consegna presso il centralino, al piano terra) dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Le domande con i relativi allegati possono essere inviate a mezzo servizio postale; in tal caso faranno fede la data e l’ora di arrivo al protocollo comunale.

La modulistica (modello domanda disponibile anche QUI) può essere scaricata dal sito del Comune di Sarzana (www.comune.sarzana.sp.it) o ritirata presso il Palazzo civico l’Ufficio relazioni con il pubblico di Piazza Vittorio Veneto, 4.

