Sestri: “Viabilità a doppio senso nel sottopassaggio ferroviario ‘Barattieri’”

Da Marco Conti, consigliere comunale e capogruppo

“Il vento del cambiamento deve soffiare anche sulla viabilità e sulle scellerate decisioni del passato come la riapertura a doppio senso di marcia del sottopasso ferroviario di “Barattieri” – sottolineano Marco Conti, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Diego Pistacchi, capogruppo di Sestriamo/Forza Italia – tra il 2011 e il 2012 l’amministrazione Lavarello decise di eliminare il doppio senso di marcia del sottopassaggio nel tratto che collega Via del Petronio/Via Tino Paggi/Via Aurelia. Una scelta dettata più da questioni politiche che di concreta pericolosità. Infatti, sulla base dei dati trasmessi dalla Polizia Municipale, la pericolosità di tale incrocio era inferiore rispetto ad altre arterie stradali come, ad esempio, via Fasce e via Nazionale”.

» leggi tutto su www.levantenews.it