Turista inglese in difficoltà durante una nuotata, messo in salvo dagli altri bagnanti

Camogli. Ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava, per primi, sono stati gli avventori del ristorante La Camogliese, sulla passeggiata di via Garibaldi a Camogli. Chi mangiava nei tavolini che danno sulla spiaggia si è reso conto in mare c’era qualcuno in difficoltà. Erano più o meno le 13.30 di oggi.

Sono quindi scattati i soccorsi, quelli ufficiali del 118, con l’automedica e con la Croce verde di Camogli, ma anche quelli di altri bagnanti, pronti a buttarsi in acqua per aiutare un turista di 25 anni.

