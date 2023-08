Dall’ufficio stampa del Valle Bio Festival

Spazio ai produttori locali della Val di Vara e delle zone limitrofe che operano in filiera corta. È tutto pronto per la quinta edizione del Valle Bio Festival, organizzato dal Biodistretto della Val di Vara – Valle del Biologico, che andrà in scena il prossimo 10 settembre nel borgo di Varese Ligure (Sp).

» leggi tutto su www.levantenews.it