A metà settembre la ’10 km Golfo dei Poeti Cup’ che aspira ad entrare una “classica”

Una data da non dimenticare per gli appassionati spezzini dell’outdoor e della corsa in particolare. Domenica 17 settembre, si presenterà al pubblico ed agli appassionati del running la prima importante edizione, della “10 km Golfo dei Poeti Cup”, gara internazionale su strada con omologazione GGG-FIDAL, con partenza ed arrivo in Viale Mazzini, giardini pubblici della Spezia, di fronte al Centro Allende, organizzata da Atletica Spezia Duferco. La gara, il cui padrino sarà il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, lo spezzino Stefano Mei, è inserita all’interno di una kermesse di eventi sportivi e culturali organizzati dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo, con Comune della Spezia, Marina Militare, Assonautica e Lega Navale che si svolgeranno dal 9 al 17 settembre alla Spezia.

