Alberto Chines a Varese Ligure per il Festival Paganiniano

Si chiude domenica la terza settimana di Festival Paganiniano con un secondo appuntamento a Varese Ligure all’oratorio dei Santi Antonio e Rocco. Alle ore 21.00 gli spettatori potranno ascoltare un recital di Aberto Chines. Una formazione solida e il confluire di tante esperienze didattiche e professionali assai diversificate hanno contribuito a fare di Alberto Chines un artista vivace e poliedrico. Il giovane pianista palermitano si è formato presso l’Accademia di Imola con Franco Scala e Piero Rattalino, e al Conservatorio di Bolzano con Davide Cabassi. A quindici anni ha debuttato presso il Teatro Massimo di Palermo e nel 2011 ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Interna- zionale “Palma d’Oro” di Finale Ligure. Nel 2013 è stato vincitore del Sony Classical Talent Scout di Madesimo e, nel 2014, del secondo premio all’Euregio Piano Award (Geilenkirchen, Germania). Si è esibito presso la Sala Mozart dell’Accademia Filarmonica di Bologna, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Politeama Garibaldi di Palermo, alla Van Cliburn Recital Hall di Fort Worth (Texas) e in Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia e Germania. Ha recentemente debuttato a Londra per il Keyboard Charitable Trust e al Tiroler Festspiele Erl (Austria), ed è da poco stato pubblicato il suo primo CD 37 con musiche di Bach, Schumann, Ravel e Bartók (BAM International). Alberto Chines è molto attivo anche nell’ambito cameristico, collabora con la violista Anna Serova, col chitarrista Eugenio Della Chiara, col Quartetto Nôus e con il pianista Emanuele Delucchi, e ha negli anni seguito diversi pro- getti in trio (Trio Casa Bernardini), quartetto e quintetto. Ha inoltre ideato la rassegna concertistica internazionale Musica Manent Festival (Ustica) e collabora con la Primavera di Baggio di Milano. Alberto Chines è Steinway Artist dal 2020. L’evento è organizzato in collaborazione VI Festival Musicale Varesino “Novecento in bianco e nero” e il programma prevede Rameau/Dukas Les Indes Galantes, Beethoven Sonata in Re Maggiore, Op.28, Stravinskij/Raphling Le Sacre du Printemps Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00, i biglietti si potranno acquistare al botteghino in loco, il giorno del concerto, intero euro 10,00 ridotto euro 8,00. La manifestazione è ideata e organizzata da Società dei Concerti con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano.

Info: info@sdclaspezia.it – 3516281806

