Alta Via dei Monti Liguri, la manutenzione di cinque collegamenti passa dalla Provincia della Spezia al Cai regionale

Si arricchisce la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, arrivata all’undicesimo aggiornamento ufficiale nella Giunta del 4 agosto su proposta del vice presidente con delega all’Escursionismo e al Marketing Territoriale Alessandro Piana. “Inseriamo 40 nuovi itinerari per uno sviluppo di circa 227 chilometri su diversi areali della Liguria – spiega il vice presidente Piana – facenti parte dell’Ente Parco dell’Aveto, dei Comuni di Badalucco, Borzonasca, Fontanigorda, Mezzanego, Moconesi, Montoggio, Pieve di Teco, Rovegno, Santo Stefano al Mare e Savignone. In totale la Carta raccoglie così 5359 chilometri su 919 itinerari. Viene contestualmente approvato il passaggio di competenze per la manutenzione di sette percorsi: cinque in provincia della Spezia (collegamenti ufficiali dell’Alta Via dei Monti Liguri) che passeranno dalla Provincia al CAI regionale e due in provincia di Genova (San Desiderio) che andranno in gestione all’associazione sportiva dilettantistica Il Bosco del Monte Outdoor. Un rinnovato segnale di attenzione all’entroterra e ai percorsi naturalistici sul doppio binario dell’informazione e della gestione, per continuare a valorizzare quel mare verde così ricco di biodiversità e di storia che caratterizza la Liguria”. Informazioni e dati cartografici sul geoportale regionale.

