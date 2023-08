Camogli: iniziativa culturale, accesso negato alla terrazza della Casa dei marinai

Un buon numero di persone si sono ritrovate a Camogli per il terzo appuntamento di “passeggiate nel passato”, iniziativa organizzata su progetto di Farida Simonetti dall’Associazione “ViviAmo Camogli” e dall’assessorato alla Cultura del Comune. L’argomento di oggi era “La terrazza del saluto ai naviganti. La Casa di riposo degli uomini di mare”. Ovviamente fondamentale sarebbe stata la fruizione della sola terrazza all’esterno della struttura, per dare modo a Farida Simonetti, a G.B. Roberto Figari e a Vittorio Ristagno di meglio tenere il loro intervento. Ma da parte della direzione della Casa, oggi proprietà dell’Inps, c’è stato un diniego “per motivi di sicurezza”. Quindi l’incontro si è tenuto, pur con la difficoltà di sentire poco, grazie alla cortesia dell’architetto Salvatore Trompetto nella discesa che porta ad alcune villette ubicate sotto alla Casa di riposo dei marinai. A Paolo Terrile, in qualità di consigliere con delega alla Cultura, il compito di spiegare la situazione. Presente anche il consigliere comunale Claudio Pompei. Il diniego ha lasciato perplessi tutti i presenti.

Ricordiamo che la Casa, intitolata a Giovanni Bettolo, fu costruita con i soldi e per volere dei camogliesi, per migliorare la qualità di vita dei naviganti in pensione. Inaugurata il 1° agosto del 1931 dai sovrani d’Italia, che assistettero quel giorno anche al varo del transatlantico Rex nello scalo di Sestri Ponente, fu poi ceduta all’Inps. Negli anni si sono succeduti diversi direttori: qualcuno, credendo nell’importanza del contatto tra i residenti nella Casa e i cittadini, ha “aperto le porte”, altri si sono arroccati.

Per fare comprendere la differenza di “clima” e di accoglienza, vi proponiamo un articolo scritto il 18 novembre del 2016 interessante anche perché contiene il link ad un documentario del 1952 girato per promuovere la Casa.

