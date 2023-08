Trentino Alto Adige. Dopo cinque giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Trento Giulia Barbieri, maestra in pensione di 67 anni, è morta. La donna, originaria di Mesero, in Lombardia, era stata investita il pomeriggio del 29 luglio a Bellamonte, nel Comune di Predazzo, in Trentino.

La pensionata, in particolare, era rimasta gravemente ferita nello scontro con una bicicletta. Alla guida del mezzo a due ruote un altro turista, originario di Genova.

