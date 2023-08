Coopservice firma il ‘Manifesto per la Comunicazione non Ostile’

Il potere delle parole

Le parole sono importanti, hanno un enorme potere. Perché muovono le emozioni prima ancora della ragione. Commuovono, uniscono, scaldano il cuore. Oppure feriscono, offendono, allontanano. Le parole determinano le relazioni che si costruiscono intorno a noi. Investire sulle parole o, meglio, sull’attenzione alle parole che si utilizzano, può rappresentare un importante contributo per migliorare l’ambiente in cui lavoriamo e più in generale la nostra condizione di vita, oltre che un non trascurabile mattoncino per la realizzazione di un mondo migliore.

