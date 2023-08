Savona. I carabinieri della stazione di Savona hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 18enne e un 17enne, entrambi italiani, ritenuti responsabili del danneggiamento di sette auto parcheggiate tra via Pietro Giuria e via Luigi Corsi. L’episodio è avvenuto lo scorso 15 luglio intorno alle 3 del mattino.

A segnalare l’accaduto sono stati i proprietari delle vetture, che hanno denunciato di aver subito il taglio degli pneumatici dei loro mezzi.

