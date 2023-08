Donna trovata morta in un appartamento alla Foce: disposta l’autopsia

Genova. La procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte della donna trovata in un appartamento al civico 6 di viale Brigata Bisagno, alla Foce, venerdì mattina. Un atto dovuto per individuare le cause della morte ed eseguire tutti gli accertamenti necessari a chiarire il contesto del decesso, primo tra tutti l’autopsia.

Il corpo senza vita della donna, 53 anni, è stato trovato venerdì poco prima delle 9 all’interno di un’abitazione al primo piano del palazzo. Nel giro di poco tempo sul posto è arrivata la polizia, con gli agenti della squadra mobile e gli esperti della scientifica per i rilievi.

