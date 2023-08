Genova, Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza non solo sulle autostrade ma anche lungo la rete stradale di competenza Anas (società del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane).

Viabilità Italia prevede bollino nero (per traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (per traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica 6 agosto.

