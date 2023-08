La pizza come mezzo per superare le barriere, favorendo il lavoro in team, il rispetto delle regole e la consapevolezza di sé. La scuola per pizzaioli di Alfredo Bianchi e Erica Urrico a Ressora di Arcola, da circa due anni si propone come luogo di formazione ma soprattutto come riferimento di comunità, per minori e ragazzi a rischio o con problemi dello spettro autistico. Alfredo ci racconta della sua esperienza di formatore presso la casa circondariale di Massa, una sorta di test per vivere nuovi stimoli e mettere alla prova il suo metodo di insegnamento in un ambiente completamente diverso. «Sono entrato per formare e ne sono uscito formato, durante quelle ore di lezione in cucina ho dimenticato di essere all’interno di un carcere perché ho lavorato con persone e non con detenuti. Persone che hanno fatto di tutto per farmi sentire a mio agio e hanno reso il mio lavoro veramente gratificante. Voglio continuare su questa strada, attualmente sto collaborando con Isforcoop per la formazione dei ragazzi autistici e anche questa è un’esperienza entusiasmante. Ho predisposto un nuovo progetto rivolto ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del comune di Arcola e a breve lo presenterò alla dirigente. Metto a disposizione i locali della scuola e il laboratorio per consentire ai ragazzi di «mettere le mani in pasta», conoscere le materie prime, le farine, i metodi di lavorazione e mettersi in gioco in una vera pizzeria. ». La scuola infatti è annessa alla pizzeria Fretta e Furia di cui Alfredo e sua moglie Erica sono titolari e nella quale tutti gli allievi svolgono il periodo di stage. Il corso da pizzaiolo è aperto a tutti: per chi cerca uno sbocco lavorativo, per chi vuole migliorare le sue capacità in cucina o anche solo per gli appassionati. Si può partecipare a corsi individuali o ai classici corsi di gruppo, che prevedono 120 ore di formazione di cui 20 di teoria e le restanti di pratica in laboratori. Per maggiori informazioni contattare il numero 0187 986722

