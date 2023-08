Lavagna: Festivart, colori e divertimento a “Dipingi con noi”

Tra gli innumerevoli ed entusiasmanti appuntamenti che Festivart 2023 – il Festival dell’arte di strada alla sua terza edizione – ha regalato quest’anno alla città di Lavagna e al Tigullio si colloca il particolare tipo di evento che ha luogo questa sera in piazza della Libertà: il laboratorio “Dipingi con noi – organizzato dal club chiavarese “Le arti si incontrano”, per la prima volta partecipanti a Festivart -nel quale tutti sono stati invitati ad essere artisti per un giorno, dipingendo piccole tele che diventeranno le tessere di grande mosaico “della gioia”.

“Dietro invito dell’amministrazione di Lavagna abbiamo coinvolto i nostri artisti soci a partecipare alle attività di arte di strada, dislocandosi per le vie del centro storico. Invece “Dipingi con noi” vuole essere un’occasione per coi volgere sia bambini che adulti a dipingere una piccola tela che poi formerà insieme a tutte le altre il mosaico della gioia – ci ha spiegato Maria Rosa Razeto presidente de “Le arti s’incontrano”-. Un solo rammarico, il meteo, con queste nuvole sarebbe stato bello organizzare più presto questo pomeriggio e attrarre più bambini”.

