Piscina di Bragarina verso un quasi totale rifacimento, ok dalla Provincia al progetto della Rari Nantes

Approvato dalla Provincia della Spezia il progetto proposto dalla Rari Nantes per apportare migliorie all’impianto natatorio all’interno del plesso scolastico del Fossati-Da Passano a Bragarina, che la società sportiva ha in gestione quinquennale fino al 2027 per l’orario extrascolastico. Si tratta di una serie di interventi straordinari che porteranno al quasi totale rifacimento dell’impianto, così sintetizzabili: impermeabilizzazione dell’invaso mediante membrana in pvc; sostituzione di bocchette di mandata e aspirazione; sostituzione delle tubazioni di mandata e aspirazione; sostituzione e implementazione di quattro pilette di sfioro e conseguenti tratte di tubo; sostituzione ancoraggi con equivalenti flangiabili; collegamento e unione dell’attuale vasca di arrivo sfioro con la vasca (ex pompe); impermeabilizzazione della vasca ex pompe mediante membrana in pvc; ampliamento vasca di compenso; opere murarie accessorie.

Un intervento “necessario per il corretto funzionamento della piscina”, si osserva della determina di approvazione della Provincia; un progetto, si rileva ancora, che “rispecchia le necessità manutentive dell’impianto”. La consistenza economica dell’intervento è valutata in circa 114mila euro tra lavori, Iva e spese e la sua durata presunta è stimata in sei mesi. I lavori saranno scomputati dal canone di gestione pluriennale complessivo, che ammonta a circa 130mila euro, valore rialzato del 50 per cento, rispetto a quello offerto dalla società, in seguito a revisione contrattuale dovuta all’aumento dei prezzi dell’energia.

Con la determina l’ente provinciale, attraverso una aggiunta alla convenzione, va anche a inserire la possibilità, in caso di variazioni che modifichino la possibilità di scomputo entro il termine contrattuale, di una proroga della convenzione con la Rari Nantes per il tempo necessario a coprire la spesa complessiva autorizzata.

