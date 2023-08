Pnrr, ad Albisola Superiore 735mila euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici

Albisola Superiore. Sono oltre 730mila i fondi provenienti dal programma Next Generation EU, che il Comune di Albisola Superiore riceverà nel 2023 per realizzare opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici .

I finanziamenti si aggiungono a quelli già ottenuti per intraprendere i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport “A. Besio” e per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè”, del valore di 550.000,00 euro, appartenenti all’avviso di bando del PNRR per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

