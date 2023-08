Pnrr, il vicesindaco Piciocchi al Pd: “Uccelli del malaugurio, nessuna comunicazione di revoca”

Genova. Dopo la conferenza stampa del Partito Democratico, in cui sono stati elencati 34 interventi che, secondo i Dem, sarebbero a rischio per la rimodulazione dei fondi Pnrr annunciata dal governo, il vicesindaco e assessore al Pnrr del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, torna a ribadire: “Non ci sono comunicazioni di revoche”.

Per Piciocchi gli esponenti Pd sono paragonabili a “uccelli del malaugurio” che “forse sperano che il governo definanzi progetti come quelli che questa amministrazione ha deciso per Sampierdarena e la Valpolcevera”. Gli avversari del centrosinistra, afferma il vicesindaco, “insinuano il dubbio che tutto si possa fermare e seminano il panico in un momento di grande intensità in cui invece tutti dobbiamo lavorare”.

